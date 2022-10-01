«تعليم» تضع آلية التعامل مع «الحالات الخاصة» في الامتحانات الفصلية

دينا جوني (دبي)

حدد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، آلية التعامل مع عدد من «الحالات الخاصة» خلال الاختبارات الفصلية.

ففي حالة الطلبة المطعمين بجرعتين أو الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19»، أو غير المطعمين، أو الذين لديهم استثناء طبي، يتم إجراء الامتحانات حضورياً لطلبة المدارس (المطعمين وغير المطعمين)، مع الالتزام بالفحوص حسب توجيهات الجهات الخاصة.

أما بالنسبة للطلبة أصحاب الهمم، فتتم دراسة حالة الطالب وتحديد ما إن كانت الحالة تسمح بحضور الطالب شخصياً لأداء الاختبار، وما إذا كانت حالة الطالب لا تسمح بذلك، فسيتم تخصيص لجنة خاصة لاختبار الطالب عن بعد، مع ضرورة فتح الكاميرا وتحديد توقيت محدد للاختبار.

وبالنسبة للطلبة الموجودين خارج الدولة أو في مرحلة علاج، فإن حالاتهم الصحية تتم دراستها من قبل المؤسسة، وفي حال تمكن الطالب من أداء الاختبار يُطبق عن بُعد، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة مع ضرورة فتح الكاميرا، وفي حال كانت الحالة الصحية للطالب لا تسمح بالتقدم للاختبار، فسيتم تجهيز نسخة اختبار تعويضي وفق جدول يحدد من قبل «تعليم».

أما في حالة الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدّم للاختبار وفق الزمن المحدد، فإنه يتم وضع خيار الاختبار التعويضي بعد دراسة أحقية الطالب ونوع التحدي الذي واجهه.

المصابون والمخالطون

وفي حالة الطلبة المصابين والمخالطين، فإنه يتم وضع خيار الاختبار التعويضي بعد دراسة أحقية الطالب. وفي حالة ضعف الشبكة وعدم توافر أجهزة لدى بعض الطلبة، فإنه يتم توفير أجهزة حاسوب (إن وجدت)، أو وضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في المدرسة، وفي حال تعذر تطبيق ذلك يتم استخدام النسخ الورقية لأداء الاختبار. كما حدد الدليل يوم الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، والتي تستمر لغاية التاسع من الشهر نفسه.

ولفت الدليل إلى بدء الاختبارات التعويضية للمتغيبين بعذر عن الامتحانات الأساسية، في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى السادس عشر من الشهر نفسه، مؤكداً ضرورة استمرار عملية التقييم التكويني خلال الفصل الدراسي، وكذلك تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر لمواد (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية) خلال الفترة من 25 نوفمبر المقبل حتى 29 من الشهر نفسه، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

الامتحان التعويضي

أوضح الدليل أن طلبة الصف الثاني عشر من التعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، يؤدون جميع امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومي، ما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، التي سيؤدونها في مدارسهم بإشراف وتنسيق مع الفروع المدرسية، مبيناً أن الامتحان التعويضي مخصص للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي.