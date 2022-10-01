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دائرة تنمية المجتمع: كبارنا ثروة علينا استثمارها ونقلها عبر الأجيال

دائرة تنمية المجتمع: كبارنا ثروة علينا استثمارها ونقلها عبر الأجيال
2 أكتوبر 2022 01:27

 أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن على أهمية دور كبار المواطنين والمقيمين في النسيج الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، وحرصها على الارتقاء بجودة حياتهم في الإمارة وتلبية مختلف احتياجاتهم وتعزيز القيم التي تدعو إلى توقيرهم واحترامهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، على أهمية هذه المناسبة في إبراز دور كبار المواطنين والمقيمين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن وتفعيل مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، والاستثمار في خبراتهم لنقلها للأطفال وللشباب عبر الأجيال. وأضاف معاليه أن الدائرة حريصة على توفير كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة كبار السن وضمان مشاركتهم الفعالة والمستمرة في المجتمع، وتوظيف طاقاتهم المهنية والعلمية لرفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه كبار السن والعمل على تفعيل مشاركتهم في محيطهم الاجتماعي وبحث السبل الممكنة لدعم مساهمتهم الفعالة بما يتوافق مع حقوقهم وحاجاتهم ورغباتهم.
وأوضح معاليه التزام القطاع الاجتماعي بدعم الجهود المبذولة في مجال تعزيز مكانة كبار السن ضمن مجتمع متوازن ومتضامن بحيث يتمتعون فيه بالرعاية والاهتمام لدعم مساهمتهم في دفع مسيرة التنمية في الوطن.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
اليوم العالمي لكبار السن
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