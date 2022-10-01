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بلدية أبوظبي تزور كبار المواطنين

خلال ورشة العمل التوعوية (من المصدر)
2 أكتوبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال كل من: مركز بلدية المدينة ومركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون مع كل من: مؤسسة التنمية الأسرية، هيئة الرعاية الأسرية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مدينة برجيل الطبية، هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية توعوية لاستعراض الخدمات والمميزات المقدمة لكبار المواطنين وتوعيتهم بكيفية الاستفادة منها، وزيارات لمجموعة من كبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ومدينة برجيل الطبية، والفرح للشوكولا والزهور، ولابيل للشوكولا والزهور.
وهدفت الفعالية وزيارات كبار المواطنين إلى تعزيز أواصر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وتنمية الوعي المجتمعي تجاه جميع الفئات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.
وتضمنت الفعالية تقديم «هيئة الرعاية الأسرية» ورشة عمل عن الخدمات المخصصة لكبار المواطنين وكيفية الاستفادة منها والرد على استفساراتهم، كما قدم «مستشفى برجيل» محاضرة عن البرامج والخدمات المقدمة لكبار المواطنين من قبل المستشفى، وتقديم فحوص مجانية، وإتاحة المجال لمن يرغب بتحديد موعد للفحوص الشاملة في المستشفى، بالإضافة إلى تقديم هدايا تذكارية للحضور.

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المستشفيات
تضمنت الفعالية زيارة لكبار المواطنين في أحد المستشفيات، والعديد من الزيارات لكبار المواطنين في منازلهم، لإدخال البسمة والسعادة على قلوبهم، حيث تبادل وفد البلدية أثناء الزيارة الحديث مع كبار المواطنين للاطمئنان على أحوالهم والاستماع إلى جانب من ذكرياتهم الجميلة، كما استعرض الخدمات التي تقدمها بلدية مدينة أبوظبي لهم، وحرص موظفو البلدية في نهاية الزيارة على تكريم كبار المواطنين ومنحهم مجموعة من الهدايا لرسم الابتسامة والفرح على وجوههم.

 

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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