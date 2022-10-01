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الإمارات

«أنتم ذخرنا» للاحتفاء بكبار المواطنين بالعين

خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن (من المصدر)
2 أكتوبر 2022 01:27

محمد البلوشي (العين) 

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تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة العين وبالتعاون مع متحف قصر العين فعالية «أنتم ذخرنا» والتي استهدفت كبار المواطنين. وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن المسنين في دولة الإمارات حظوا برعاية خاصة منذ قيام الدولة، حيث وفرت لهم المراكز التي ترعاهم رعاية كريمة واعتنت بهم كثيراً.
وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدور «الهيئة» في مجالات العمل الإنساني محلياً ودولياً، وتعزيز المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بالدولة، من خلال أنشطة مجتمعية وخدمات بجودة عالية لفئة الكبار السن. 
وجرى خلال الاحتفال الذي حضره عدد من متطوعي «الهلال الأحمر» وكبار المواطنين أحاديث عن تاريخ وماضي الإمارات وعادات وتقاليد الآباء والأجداد وإلقاء قصائد شعرية.

اليوم العالمي لكبار السن
الهلال الأحمر الإماراتي
العين
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