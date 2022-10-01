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5357 مخالفة بيئية في رأس الخيمة

خدمة «راقب» تحرر أكثر من خمسة آلاف مخالفة في رأس الخيمة
2 أكتوبر 2022 01:27

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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تمكنت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة من تحرير 5357 خلال تسعة أشهر؛ أي من الأول من يناير حتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي كانت أبرزها في 3 بنود، وهي اجتياز التعرفة المرورية ومخالفة ترك تصريف القاذورات في الميادين العامة ومخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة، بحسب المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة.
وأوضح المهندس العلي لـ«الاتحاد» أن المخالفات التي تم تحريرها منذ بداية العام الجاري حتى 18 من الشهر الجاري بلغت 5357 مخالفة بيئية، منها 2041 مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون شراء بطاقة التعرفة المرورية، ضمن (بند 2) تحت مخالفات العابر، ناهيك عن 1134 مخالفة تختص بإلقاء -أوضع، أو ترك-تصريف القاذورات في الميادين العامة تحت (بند 1)، ثالثاً 1078 مخالفة بيئة في إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة تحت (بند 31) والتي تشدد دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة فيها على جميع مرتادي المتنزهات والشواطئ والمناطق البرية، بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشغال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيراً إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها مرصوده ضمن أنظمة المخالفات البيئة التي قد تصل إلى غرامة مالية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حول المخالفات البيئية المتعلقة بالطبيعة. وبين أن الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، تعمل بكل طاقاتها والبرامج المستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز، من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

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دائرة الخدمات العامة
رأس الخيمة
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