نزاع قضائي على تحويلات مالية بين مدير مصنع ومديرة تنفيذية

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين مدير مصنع (شاكٍ) وموظفة تعمل لديه بدرجة مدير تنفيذي، برفض طلب الشاكي، وذلك لعدم وجود دليل أو إثبات بمديونية الموظفة بالمبالغ المطالب بها، موضحة أن التحويلات المصرفية كانت من أجل سير العمل بالمصنع ومتطلباته. وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد موظفة تعمل لديه بمهنة مدير تنفيذي، وذلك لقيامها بعمل تحويلات مالية إلى حسابها الشخصي، مما دفع الشاكي للجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقه. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع خلصت إلى أن الموظفة كانت تعمل لدى المصنع المملوك للمدير بمهنة مدير تنفيذي وأنه يقوم بعمل تحويلات للموظفة التي تعمل لديه من أجل سير العمل بالمصنع ومتطلباته. إلا أن الأخيرة أنكرت أن تلك الأموال المحولة إليها كانت على سبيل الدين والقرض، وأن مدير المصنع لم يقم الدليل على مديونية الموظفة (مدير تنفيذي) بالمبالغ المطالب بها أو استدانتها منه وأن التحويلات المصرفية المثبتة لحصولها على تلك المبالغ لا تجزم بذاتها بالغرض من التحويل أو تقطع بكنه معاملاتهما أو أنها على سبيل القرض وهو ما تأيد بما أورده الشاكي من دفاع بسبق معرفته الشخصية بالموظفة مما دعاه إلى تحويل الأموال إليها قبل عملها لديه بسنوات، ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لكون الموظفة (مدير تنفيذي) قامت بتسلم الأموال وتحصلت عليها وفق التحويلات المصرفية لإدارة عمل الشركة.