أول سيارة كهربائية فارهة لأسطول دوريات دبي

دبي (الاتحاد)

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة «هونتشي E-HS9» التي تعتبر أول سيارة كهربائية فارهة تنضم لأسطول الدوريات الفارهة.

ودشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، السيارة الكهربائية في نادي ضباط شرطة دبي بحضور جوجو جانق شينلينج نائب الرئيس التنفيذي لشركة وون رود «ONEROAD»، واللواء سعيد آل مالك مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد حارب محمد الشامسي مساعد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور سعيد القمزي مساعد المدير العام لشؤون الرقابة، والعقيد جمعة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والنقيب شهاب أحمد السعدي رئيس قسم الدوريات الأمنية.

واطلع اللواء المنصوري على مواصفات سيارات «هونتشي E-HS9» التي تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومتراً، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات، وسرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلومتر في 5 ثوانٍ، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة، وتندرج سيارة هونتشي E-HS9 تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذي إضاءة عالية، ومصابيح نهارية.