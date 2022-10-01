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الإمارات

سماء الإمارات تتألق بظواهر فلكية في أكتوبر

القمر
1 أكتوبر 2022 18:21

كشفت جمعية الإمارات للفلك عن أبرز الأحداث الفلكية التي ستشاهد في الإمارات خلال أكتوبر الجاري والتي يمكن تمييزها أو مشاهدتها بالعين المجردة.
ولفتت الجمعية، في نشرتها الشهرية، إلى أبرز النجوم اللامعة في أمسيات هذا الشهر والمجموعات النجمية المشاهدة بالعين المجردة والتي تتألق فوق الأفق الشرقي مساء إضافة إلى الكواكب ومنازل القمر والاقترانات المميزة.
وأوضح إبراهيم الجروان رئيس الجمعية إلى أن أبرز هذه المجموعات النجمية، التي ستشاهد، مجموعة "مربع الدلو" كما عرفته العرب أو بيغاسوس (الحصان المجنح) كما عرفته الإغريق ويتضمن اثنين من منازل القمر وإلى الشرق منه "برج الحمل" وقريبا من الأفق الشرقي "برج الثور".
 كما سيتألق كوكب المشتري قريبا من كوكبة "قيطس" فيما تقترن الثريا بالقمر يوم 13 أكتوبر. أما أهم هذه الأحداث، فهي زخات "شهب الجباريات" يوم 21 أكتوبر وكسوف الشمس الجزئي يوم 25 أكتوبر.
وأوضح الجروان أن معظم الأجرام المشاهدة مساء فوق الأفق الشرقي تتوسط السماء منتصف الليل وتنحدر نحو الأفق الغربي قبيل الفجر.

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