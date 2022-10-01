«السلامة الغذائية» توزع مليوناً و178 ألف طن من الأعلاف المدعومة
جانب من الأعلاف التي يوفرها برنامج دعم الأعلاف
1 أكتوبر 2022 15:23
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي عن توزيع مليون و178 ألف طن من الأعلاف المدعومة على المستحقين، ضمن برنامج الدعم في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال العام الماضي 2021، ضمن جهود الهيئة لتوفير أجود أنواع الأعلاف التي تتوافر فيها متطلبات الغذاء الأمثل للماشية، وبطريقة تضمن التوازن بين مكونات الألياف والبروتين اللازمة لنمو الحيوان بصورة صحيحة وعلمية، وبما يحميه ويعزز من مقاومته للأمراض. ويعد برنامج دعم الأعلاف الذي تنفذه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية تطوير قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة، من خلال تشجيع ودعم المزارعين والمربين لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها رافداً مهماً للأمن الغذائي. وتتميز الأعلاف الحيوانية التي يتم اعتمادها ودخولها للدولة بمواصفات عالمية وجودة متميزة وذات قيمة غذائية عالية، وأي شحنات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها ومنع دخولها إلى الدولة، وتحرص الهيئة على التواصل مع المستفيدين واستقبال أي شكاوى تخص الأعلاف الحيوانية والتعامل معها فوراً وبمنتهى الجدية، لضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية. وتحرص «الهيئة» على تنفيذ برامج توعية من خلال الطاقم الفني والمختص في هذا المجال لتوعية المربين بأفضل أساليب التربية وأهم الإجراءات الواجب على المستفيدين التقيد بها خلال عمليات صرف الأعلاف وتسلمها وتخزينها، وضرورة اتباع التوجيهات الخاصة بتغذية الحيوان، لضمان الحصول على الفائدة الأكبر من عملية التغذية، سواء في عملية التسمين أو الإنتاج الحيواني. ووفقاً للتقرير الإحصائي للعام قبل الماضي 2020، فقد بلغ عدد المسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف حوالي 18514 مربياً في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وقد استحوذ مربو الثروة الحيوانية في العين على ما نسبته 62.7% من إجمالي كميات الأعلاف المباعة للمسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف، وبلغ إجمالي ما حصلوا عليه حوالي 739.813 طناً من أعلاف الجت والأنواع الأخرى، في حين حصل المستفيدون من برنامج دعم الأعلاف في منطقة الظفرة على حوالي 238.814 طناً، بنسبة 20.2% من إجمالي الأعلاف المباعة على مدار العام، أما مدينة أبوظبي فقد حصل المستفيدون فيها على حوالي 178.598 طناً من الأعلاف.