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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده
1 أكتوبر 2022 13:22

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس.

 

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