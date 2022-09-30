مساعدات جديدة للمتضررين من الفيضانات في باكستان

أحمد شعبان (القاهرة)

سلمت شركة «طيران الإمارات»، بإشراف سفارة الدولة في إسلام آباد، 9 أطنان مساعدات عينية إلى الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، وذلك لدعم 13000 أسرة بالمستلزمات المنزلية العاجلة لتعزيز الجهود الإنسانية المتكاتفة للمتضررين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك وفقاً لحساب سفارة الدولة في إسلام آباد على «تويتر».

وقدمت الإمارات العربية المتحدة، المساعدات الإنسانية والإغاثية وإرسال الطائرات عبر الجسر الجوي إلى جمهورية باكستان الإسلامية، للحد من نتائج ومخاطر الكارثة الطبيعية التي خلفتها الفيضانات والسيول.

وعززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية للحد من التداعيات الإنسانية للسيول والفيضانات في باكستان، وشيدت الهيئة وبإشراف ومتابعة من سفارة الدولة في إسلام آباد، مخيمات جماعية للنازحين من المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في إقليم السند، كما تضمن العمل الإغاثي إقامة مشاريع خدمية رئيسة شملت الإيواء والمياه والإصحاح والغذاء، وتمكين الأسر.

وأكد المحلل السياسي الباكستاني، رئيس «مركز الباب» للدراسات الاستراتيجية، الدكتور جاسم تقي الدين، أن تسيير الإمارات عبر مؤسساتها الخيرية، خاصة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جسراً جوياً يحمل المواد الإغاثية والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات إلى باكستان، كان له أكبر الأثر في تخفيف معاناة الشعب من الآثار الكبيرة والمدمرة وما نتج عنها وفيات ودمار آلاف المنازل، وتشريد آلاف الأسر وتلف كثير من المحاصيل الزراعية. وعبّر عن شكرهم وتقديرهم لشعب الإمارات الشقيق ولقيادته، لوقوفهم المقدر تجاه الشعب الباكستاني في محنته التي نتجت عن السيول والأمطار.

وعبر الدكتور جاسم تقي الدين، عن عميق شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدات التي تقدمها لدولة باكستان ولمنكوبي الفيضانات، وكذلك المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى مساهمات وتبرعات المجتمع المدني الإماراتي، والذي قدم مساعدات سخية.

وأكد تقي الدين خلال تصريحات لـ «الاتحاد» أن هذه المساعدات الإماراتية لباكستان تُرسخ العلاقات المتينة بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الأخوية والتاريخية ليست فقط على المستوى الحكومي، وإنما على المستوى الشعبي أيضاً، نظراً لوجود عدد كبير من العمالة الباكستانية بمختلف أصنافها في دولة الإمارات، وكذلك لحرص دولة الإمارات على الاستثمار في باكستان.

وثمن الموقف المُشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، مؤكداً أنه موقف كبير ويُشكر عليه، داعياً الله عز وجل أن يوفق حكومة دولة الإمارات وشعبها الأصيل في هذه الأعمال الإنسانية والخيرية الكبيرة ليست فقط لدولة باكستان وإنما لمختلف دول العالم.