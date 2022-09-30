بلدية أبوظبي توعي المهندسين بنظام «قيد المهن»

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف التوعية بكيفية وآلية التقديم على خدمات القيد، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة التصنيف وقيد المهن، 3 ورش توعوية افتراضية خلال الربع الثالث من العام 2022 عن نظام قيد المهندسين، استقطبت المئات من المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي والمعنيين في شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية.

واستقطبت الورش التي تم تنظيمها عبر أحد البرامج التقنية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، بواقع ورشة في كل شهر، أكثر من 350 مشاركاً من الفئات المستهدفة، حيث حرصت بلدية مدينة أبوظبي على توجيه الدعوة للمهندسين العاملين في إمارة أبوظبي لحضور الورش للتعرف على الإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين وتصنيف الاستشاريين. وحرص المختصون في البلدية خلال الورش على استعراض آليات التقديم على خدمات قيد المهندسين، وتعريف المشاركين بمتطلبات التقديم، وكذلك تلقي أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عليها من خلال المتحدثين في كل ورشة. إلى ذلك، تدعو بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين عبر منصة «تم» للحصول على البطاقات التي تخولهم للتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أن على المهندسين إظهار بطاقات القيد على المخططات الهندسية التي يعملون عليها، كما يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.