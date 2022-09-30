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ورشة عصف ذهني لأنشطة الأراضي الزراعية

ورشة عصف ذهني لأنشطة الأراضي الزراعية
1 أكتوبر 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمقرها الرئيسي أمس ورشة عصف ذهني بشأن الأنشطة المقترحة في الأراضي الزراعية، شارك فيها عدد من ممثلي دائرة البلديات والنقل ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الثقافة والسياحة، وذلك بهدف تحديد الأنشطة والمتطلبات الخاصة بمزاولتها حسب مهام الجهات المعنية في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للهيئة لتوجيه وتشجيع الاستثمار بالأراضي الزراعية بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية لحكومة أبوظبي، بحيث لا يكون هناك تأثير على مهام واختصاصات الهيئة والجهات المحلية بإمارة أبوظبي، وخاصة جوانب الأمن الحيوي والسلامة الغذائية. وناقش المشاركون في الورشة مقترح الأنشطة النباتية وأنشطة الثروة الحيوانية والأنشطة الغذائية والأنشطة الترفيهية والتي يمكن السماح بمزاولتها في الأراضي الزراعية بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بإمارة أبوظبي.
وتؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تنظيم ممارسة الأنشطة في الأراضي الزراعية يساعد ويسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي، ما يؤدي إلى زيادة مساهمة المزارع المحلية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي، وتوفير منتجات زراعية آمنة وذات جودة عالية، حيث إن تنظيم ممارسة الأنشطة سيضمن التزام المزارع بتطبيق شروط الأمن الحيوي ومتطلبات السلامة الغذائية، وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة في هذا الشأن.

أبوظبي
الإمارات
الأراضي الزراعية
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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