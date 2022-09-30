السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

جانب من دورة سابقة من المسابقة (من المصدر)
1 أكتوبر 2022 01:10

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم السبت، بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، فعاليات الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث وتستمر حتى الخامس من أكتوبر بمشاركة أكثر من 55 دولة وجالية مسلمة حول العالم، ويقام حفل ختام المسابقة يوم الجمعة السابع من أكتوبر.

أخبار ذات صلة
كبار المواطنين.. بركة الدار
سفير كازاخستان لدى الدولة لـ«الاتحاد»: 30 عاماً من الصداقة والتعاون مع الإمارات

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يأتي تقديراً لدعم سموها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها لكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية حول العالم وكذلك اهتمامها بحفظة كتاب الله على المستوى المحلي والعالمي، كما أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تحظى بتقدير واحترام وإعجاب من كثير من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني من مختلف دول العالم. وكانت اللجنة المنظمة للجائزة قد عقدت اجتماعاً ترحيبياً مع لجنة التحكيم الدولية التي جرى تشكيلها برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل من المملكة العربية السعودية وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله محمد الأنصاري من دولة الإمارات وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد صابر عبدالهادي عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية وفضيلة الشيخ الدكتور عمر إيشام نصرت من تركيا وفضيلة الشيخ الدكتور حسن سالم عوض هبشان من جمهورية اليمن وفضيلة الشيخ الدكتور محمد سيدي عبدالقادر من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم
مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم
دبي
الإمارات
إبراهيم بوملحه
آخر الأخبار
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
الرياضي
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
اليوم 10:15
ماني.. «فك النحس»!
الرياضي
ماني.. «فك النحس»!
اليوم 10:00
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش الأميركي: نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين
اليوم 09:12
بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
عربي ودولي
بايدن: الإعصار «إيان» أزمة أميركية
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©