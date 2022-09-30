إطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم السبت، بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، فعاليات الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث وتستمر حتى الخامس من أكتوبر بمشاركة أكثر من 55 دولة وجالية مسلمة حول العالم، ويقام حفل ختام المسابقة يوم الجمعة السابع من أكتوبر.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يأتي تقديراً لدعم سموها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها لكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية حول العالم وكذلك اهتمامها بحفظة كتاب الله على المستوى المحلي والعالمي، كما أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تحظى بتقدير واحترام وإعجاب من كثير من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني من مختلف دول العالم. وكانت اللجنة المنظمة للجائزة قد عقدت اجتماعاً ترحيبياً مع لجنة التحكيم الدولية التي جرى تشكيلها برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل من المملكة العربية السعودية وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله محمد الأنصاري من دولة الإمارات وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد صابر عبدالهادي عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية وفضيلة الشيخ الدكتور عمر إيشام نصرت من تركيا وفضيلة الشيخ الدكتور حسن سالم عوض هبشان من جمهورية اليمن وفضيلة الشيخ الدكتور محمد سيدي عبدالقادر من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.