«المعاشات» تكرّم كبار المواطنين المتقاعدين

أبوظبي (وام)

كرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مجموعة من كبار المواطنين المتقاعدين ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً في مختلف إمارات الدولة، تقديراً لعطائهم وجهودهم المخلصة في خدمة الوطن. جاء ذلك خلال الزيارة التي نفذتها الهيئة لمجموعة من كبار المواطنين المتقاعدين ضمن مبادرة «أنتو البركة» بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

وقالت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة: «كبار المواطنين هم ذخيرة الوطن، وجهودهم في خدمة الدولة وتعزيز مسيرتها محل تقدير في كافة الأوساط والمؤسسات العاملة بالدولة ومنها هيئة المعاشات التي تتعهد بتقديم أفضل الخدمات لفئة المتقاعدين وكبار المواطنين المشمولين بالنظام التأميني تحت مظلتها».

من جهة أخرى، بعثت الهيئة رسائل نصية للمشتركين من المؤمن عليهم لتذكير الأبناء بأهمية التواصل مع كبار المواطنين من أفراد العائلة لأنهم كبارنا في الخبرة وفي خدمة الوطن، وفي القدر والمقام، لاسيما وأنهم عانوا من العزلة الاجتماعية بسبب جائحة «كوفيد- 19» التي باعدت بينهم وبين الآخرين حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أعرب محمد خلفان المزروعي (متقاعد) عن سعادته بزيارة ممثلي الهيئة، وقال «كانت مفاجأة سارة أن نشعر بالتقدير والاهتمام بعد مرحلة طويلة من العطاء.. اعتقدنا أن الزمن قد توقف بنا بعد نهاية حياتنا الوظيفية.. لكن زيارة هيئة المعاشات جاءت لتذكرنا بالقيم الجميلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات قادة ومؤسسات وأفراداً».

من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد الشامسي (متقاعد): «سعداء اليوم بهذه المبادرة من هيئة المعاشات، إنه عمل رائع أن تجد المؤسسات التي تقدم الخدمات في قلب منازلنا، وهو أمر يعكس قيم التلاحم والترابط التي يتمتع بها مجتمعنا الإماراتي مؤسسات وأفراداً، وكل ذلك بفضل جهود حكومتنا الرشيدة التي تضع سعادة أفراد المجتمع في رأس أولوياتها».