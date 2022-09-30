خدمات استباقية لكبار المواطنين تعكس قيم مجتمع الإمارات

دبي (وام)

تواكب دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام بإنجازات نوعية تحققها على أرض الواقع دعماً وتقديراً لفئة كبار المواطنين انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على منحهم الأولوية، فيما ترسخ وزارة تنمية المجتمع جهودها لخدمة كبار المواطنين انطلاقاً من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وفي إطار القانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين بما يعكس قيم المجتمع الإماراتي التي تحضّ على تقدير واحترام ورعاية كبار المواطنين رداً لجميلهم وتقديراً لعطائهم وإيماناً بأهمية دورهم ومكانتهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة أفراد الأسرة والمجتمع كافة بشكل عام.

وأقرت الأمم المتحدة شعار «مرونة المسنين في عالم متغير» بالتركيز على «مرونة المسنات ومساهماتهن» .

وينظم مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع بهذه المناسبة فعاليات احتفالية متنوعة، تتضمن جلسة بعنوان «إنجازات وتحديات كبار المواطنات خلال الجائحة»، تستعرض أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت فئة كبار المواطنات خلال السنوات الثلاث الماضية «فترة الجائحة»، وقدرة المرأة على الصمود في مواجهة مختلف تحديات الحياة، إضافة إلى إسهامات كبار المواطنات في شتى المجالات التنموية وإمكانية الاستفادة من خبراتهن وغرسها كقيم راسخة في أفكار الجيل الجديد.

وينظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان مبادرة «رضاهم جنة» التي تتضمن مجموعة من الفعاليات الصحية والترفيهية، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل لكبار المواطنين بعنوان «علامات الضغط»، وأخرى عن الغوص وعمل الدخون. وسينفذ أيضاً عدة ورش توعوية لشرح الخدمات المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لكبار المواطنين وورشة توعوية بعنوان «تحسين وتقوية وضعية جسدك». وتحت عنوان «ماذا علمتني سنة 2020 - 2022» سينفذ المركز زيارة إلى منزل إحدى كبار المواطنات الباحثات في التراث. كما سيستقبل مجموعات من طلبة المدارس وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار فعاليات احتفالية متواصلة يقيمها المركز بمناسبة «اليوم العالمي للمسنين».

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد نظمت خلال شهر رمضان الماضي مجموعة من البرامج الإعلامية والثقافية الخاصة بكبار المواطنين تضمنت «برنامج سوالف رمضان مع الوالدة مريم»، تحدثت فيه عن ذكريات التلفزيون وليلة وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعادات تحضيرات العيد. وفي برنامج «لقاء عبر الأجيال» نظمت الوزارة هذا العام حلقة بعنوان «كيف نحافظ على القيم الإماراتية» وحلقة عن «القيم الموروثة عن الأجداد».

وفي برنامج «تآلف لايف - 2022» نُظمت حلقتان؛ الأولى بعنوان «صيام كبار السن في رمضان»، والثاني بخصوص اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. وفي برنامج «حقكم على الراس» حول القانون الاتحادي رقم /13/ لحقوق كبار المواطنين، تم استعراض أبرز ما تضمنه القانون وتسليط الضوء على الحق في الاستقلالية والخصوصية لكبار المواطنين، والحق في المشاركة ببرامج التعلم المستمر والأعمال التطوعية ومصلحة كبار المواطنين لها أولوية وكيفية الإبلاغ عن أي إساءة. فيما تستمر في تنفيذ مبادرة «نحن أهلكم - الهاتفية» عن بعد بالتعاون مع عدد من المتطوعين وذلك للاطمئنان على كبار المواطنين وضمان توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف الظروف والأوقات. وتمنح وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين الأولوية في الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعزز الوزارة دعمها وتمكينها لكبار المواطنين والمواطنات من خلال عدد من البرامج والمبادرات المجتمعية والاقتصادية أبرزها برنامج «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة الذي استقطب حتى الآن ما يقارب 2900 أسرة إماراتية منتجة فيما تشكل السيدات من الأسر المنتجة 92.7 بالمائة مقابل 7.3 بالمائة رجالاً. ويشكل كبار المواطنين من الجنسين «فوق 60 عاماً» ما نسبته 21 بالمائة من مجموع الأسر المنتجة غالبيتهم «سيدات» من كبار المواطنات بنسبة 20.7 بالمائة.