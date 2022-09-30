«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحتفي باليوم العالمي للمسنين

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في احتفالات الدولة باليوم العالمي للمسنين.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة: «إن الاهتمام بالمسنين نابع من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومن عاداتنا وتقاليدنا التي تعنى بكبار السن وتساندهم، وهذا ما حثنا عليه قادتنا وشيوخنا، رعاهم الله، تقديراً وعرفاناً لكل الآباء والأمهات، ونحن على خطاهم ماضون لمد يد العون لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً الذين يشبهون أشجار النخيل في عطائها وديمومتها».

وأضافت، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات جعلت من دعم وتقدير كبار المواطنين أولوية قصوى، فاعتمدت السياسة الوطنية لكبار المواطنين وضمّنتها أربعة أهداف و7 مرتكزات و26 مبادرة ومشروعاً وطنياً، حيث تهدف هذه السياسة بجميع مضامينها إلى توفير بيئة متكاملة تضمن لهم حقوقهم، وتتيح لهم الحصول على أعلى معايير الخدمات.