جامعة خليفة: «نوابغ العرب» منصة خلاقة

دبي (وام)

وصف الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، مبادرة «نوابغ العرب»، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، بأنها منصة مهمة ونواة لبناء مشاريع تخدم إنجازات مستقبلية، وتصب في خدمة الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات والمنطقة العربية، مؤكداً أن جامعة خليفة لديها من الإمكانيات والأطر العلمية ما يؤهلها للمشاركة في استقطاب العقول القادرة على إحداث التغيير المعرفي، وصقلها بالمهارات والتدريب اللازم.

وقال الحمادي: «إن الوطن العربي على مر العصور دائماً ما كان مصدراً للنوابغ، وليس جديداً على الإمارات أن تستقطب تلك العقول والنوابغ العربية لتعود إلى وطنها العربي لتحتضنها المؤسسات المختلفة بدولة الإمارات للمساهمة في تحقيق التقدم أو إنجاز الاختراعات والابتكارات من أجل تنمية الاقتصاد المعرفي، وأوضح أن المبادرة تحتوى مجالات مختلفة تعد ركيزةً أساسية لتحقيق الريادة والتطور في مختلف المجتمعات، بما في ذلك العلوم الطبيعية مثل الرياضيات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا البيئية، ومجالاتها الفرعية، والطب، والأدب والفنون، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، وغيرها من العلوم التي تخدم البشرية».