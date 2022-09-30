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شرطة أبوظبي تحتفل بـ«اليوم الدولي للترجمة»

خلال تكريم المترجمين المتميزين (من المصدر)
1 أكتوبر 2022 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الدولي للترجمة والذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام، ضمن اهتمامها بتطوير منظومة الترجمة، وتزويد المترجمين بمقومات النجاح، وإنجاز الترجمة الأمنية والشرطية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وكرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مجموعة من المترجمين، مثمنة جهودهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية نحو تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال تكريمه المترجمين المتميزين، اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين، لافتاً إلى الجهود المتميزة لمركز الترجمة منذ إنشائه في عام 2019 وبرنامج الترجمة المركزي للارتقاء بالخدمات المقدمة داخلياً وخارجياً، إلى جانب جهود المترجمين من قطاعات شرطة أبوظبي «قطاعي الأمن الجنائي والعمليات المركزية».
وأوضح أن المركز يركز في أولوياته على تطوير المهارات لجميع المترجمين من خلال برامج تعزز التعلم المستمر وتطوير وتدريب وتحفيز فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة، وتطوير أساليب العمل واستخدام المعلوماتية والنظم الإلكترونية، بما يحسن فاعلية الترجمة وفقاً للمعايير العالمية، وإعداد قاعدة بيانات وتقارير دورية عن متابعة أعمال الترجمة وتقييم واقتراح سبل تطويرها.
وأثنى على إسهامات المترجمين المتميزة، من خلال مشاركتهم في حصول مركز الترجمة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على شهادة الجودة في خدمات الترجمة الآيزو 17100:2015 كثاني جهة تحصل على هذه الشهادة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
والتحق بمشروع تعليم اللغات الذي أُطلق في شهر يونيو من العام الحالي، 161 منتسباً لتعلم اللغة العبرية، و102 منتسب لتعلم اللغة الألمانية، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشرطية للتعامل مع الجمهور من مختلف الجنسيات.
وقال المقدم مانع فاضل الشامسي، مدير مركز الترجمة بشرطة أبوظبي، إن شرطة أبوظبي تسعى بخطوات عملية إلى الاحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتلاءم مع استراتيجية شرطة أبوظبي، وقانون تنظيم مهنة الترجمة.
وأشار إلى أن المركز حقق منذ إطلاقه العديد من الإنجازات، من بينها عقد 30 ورشة في مختلف المواضيع، استفاد منها 41 منتسباً ضمن ورش التطوير المستمر التي يقدمها المركز منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس 2022، وبلغ عدد مشاريع الترجمة التحريرية 143 مشروعاً، وبلغ عدد طلبات الترجمة الشفهية 90 طلباً، تمثلت في 66 دورة، 8 ورش، و6 مؤتمرات و10 اجتماعات.

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