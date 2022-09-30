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«صحة أبوظبي» تطلق النسخة الأولى من «منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية»

«صحة أبوظبي» تطلق النسخة الأولى من «منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية»
1 أكتوبر 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، النسخة الأولى من «منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية» التي تمثل تمويلاً مالياً يهدف إلى دعم جهود البحث والابتكار التي يبذلها المتخصصون في الرعاية الصحية للارتقاء بالقطاع في الإمارة. وتهدف المنحة إلى تعزيز التنافسية والابتكار ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، والتشجيع على تطوير مشروعات بحثية رائدة وإطلاق منتجات وتقنيات وخدمات مبتكرة ضمن منشآت ومؤسسات الرعاية الصحية في الإمارة.
ويساهم إطلاق المنحة الجديدة في ترسيخ رؤية دائرة الصحة - أبوظبي الرامية لتعزيز منظومة عالمية المستوى لقطاع الرعاية الصحية، إذ حرصت الدائرة على إطلاقها لإثراء جهود البحث والابتكار بين مزودي الرعاية الصحية والمبتكرين، وإثراء زخم البحوث السريرية وتطوير ابتكارات الملكية الفكرية في أبوظبي. وستدعم المنحة الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي لتشجيعهم على إيجاد حلول فعالة لأكثر التحديات إلحاحاً.
وبرئاسة الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، تتولى لجنة أبوظبي للتكنولوجيا والبحوث الصحية التي تضم أيضاً نخبة من أفضل الخبراء، مهمة تقييم المشاركات.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي: «تؤمن القيادة الرشيدة بالدور الحيوي الذي تلعبه جهود البحث والابتكار في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاع الرعاية الصحية، إذ تكفل هذه الجهود إمكانية الارتقاء بمخرجاته مع تحسين كفاءة عمل منظومة الرعاية الصحية بأسرها. وفي إطار الجهود التي تبذلها دائرة الصحة - أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لعلوم الحياة والابتكار، نلتزم بتفعيل دور المبتكرين والباحثين وتمكينهم من تولي دورهم البنّاء في مجتمعنا».

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