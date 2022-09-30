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الإمارات

«الإمارات الصحية» تبدأ تنفيذ خطتها لمواجهة الأمراض الموسمية

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
1 أكتوبر 2022 01:09

 دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في إطار انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية تحت شعار «حصّن نفسك، احم مجتمعك»، تنفيذ خطتها الشاملة للتعامل مع الأمراض المعدية، بما فيها مرض الإنفلونزا، كما رفعت جاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وجميع مراكز الصحة العامة، كما تم توفير اللقاح بجميع المنشآت التابعة للمؤسسة.
ووفرت المؤسسة اللقاح الرباعي مجاناً للمواطنين وأصحاب الفئات من ذوي الخطورة العالية التي تتضمن النساء الحوامل، الأطفال دون سن الخامسة، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الهمم والأفراد ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي، فيما تحصل بقية فئات المجتمع على الخدمة مقابل سعر رمزي.

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وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، أن الحملة تأتي متوافقة مع استراتيجيات الدولة وسياستها الوطنية تجاه مكافحة الأمراض الموسمية كالإنفلونزا وغيرها من الأمراض السارية، ومتماشية مع منهجية المؤسسة في تعزيز جاهزية جميع منشآتها الصحية، بالإضافة إلى الهدف المحوري الذي تسعى الحملة إلى تحقيقه عبر رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصّن والمبادرة إلى الحصول على التطعيمات لرفع معدلات الوقاية والحد من مخاطر مضاعفات الأمراض.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
الإنفلونزا الموسمية
تطعيم الإنفلونزا الموسمية
تطعيم الإنفلونزا
لقاحات الإنفلونزا
الإنفلونزا
الأمراض المعدية
مكافحة الأمراض المعدية
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