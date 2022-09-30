3608 طلبات إصدار «عضوية الأسر المنتجة»

آمنة الكتبي (دبي)

تلقت وزارة تنمية المجتمع، 3608 طلبات إصدار بطاقة عضوية الأسر المنتجة، منذ بداية تفعيل الخدمة، وذلك بحسب موقع الوزارة الإلكتروني. ويتم تقديم طلب التسجيل في برامج الأسر المنتجة لتمكينها من المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها إدارة برامج الأسر المنتجة من معارض تسويقية ومنافذ تسويقية ودورات تدريبية. وتحرص وزارة تنمية المجتمع على دعم الأسر الإماراتية المنتجة المنضوية تحت مظلة مشروع «الصنعة»، باعتباره مشروعاً تنموياً يستهدف مساندة الأسر اقتصادياً واجتماعياً.

وقامت الوزارة بوضع الخطط والبرامج، وصياغة استراتيجيتها وفق منظور يتيح للأسر المنتجة الحصول على مكانة مهمة في دورة الاقتصاد المحلي، حيث اهتمت باستقطاب المزيد من الأسر الراغبة في إطلاق مشاريعها الخاصة، وعمدت إلى تنويع برامجها التأهيلية وتدريبها، وتكثيف المنافذ والمراكز التسويقية لتحقيق أفضل ترويج داعم لمنتجاتها المنزلية الصغيرة والمتناهية الصغر.

وبلغ عدد الأسر الإماراتية المنتجة أكثر من 2900 على مستوى الدولة، لديها مشروعات إنتاجية مسجلة في مشروع الصنعة، كما أن 90% من تلك المشروعات المنزلية أو متناهية الصغر، تديرها سيدات، وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة منذ إطلاق مشروعها التنموي، وتعاونت مع القرية العالمية بهدف تحقيق الدعم للأسر الإماراتية المنتجة والمسجلة في مشروع الصنعة، من خلال افتتاح جناح الصنعة في القرية العالمية والمشاركة بشكل سنوي.

ويعد مشروع الصنعة مشروعاً تنموياً يدعم الأسر الإماراتية المنتجة، ويولي أصحاب الهمم وكبار المواطنين ومستفيدي الضمان الاجتماعي أولوية، لتمكينهم من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث توفر الوزارة التدريب وصقل المهارات والبرامج الفنية والتسويقية المبتكرة لإقامة المشاريع متناهية الصغر، لنشر وترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس. ويهدف مشروع الصنعة إلى استثمار طاقات أفراد المجتمع وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة، برؤى متطورة ومبتكرة تدعم اقتصاد الأسرة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة، بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية وزارة تنمية المجتمع في الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية، بغرض إيجاد مصادر دخل بديلة تحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق التماسك الأسري.