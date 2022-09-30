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لجنة وزراء العمل الخليجية تكرم شركات إماراتية

لجنة وزراء العمل الخليجية تكرم شركات إماراتية
1 أكتوبر 2022 01:09

الرياض (وام)

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كرمت لجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، «ماجد الفطيم للتجزئة - كارفور»، و«بوابة الإمارات للخدمات الأمنية»، لتميزهما في إحلال وتوطين الوظائف في دولة الإمارات إلى جانب تكريم «المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة»، كمشروع صغير متميز، وذلك ضمن الشركات المتميزة العاملة في دول المجلس. جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الثامن للجنة التي اختتمت أعمالها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي وزراء العمل في دول مجلس التعاون. 
وترأس معاليه وفد الوزارة في الاجتماع الذي انعقد في إطار الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل، وذلك لضمان توافق الصف الخليجي لمواجهة المتغيرات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل الخليجية، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء الناجحة في مجالات العمل والتوطين وتسوية المنازعات العمالية والتفتيش والأنظمة الرقمية. 
وأثنى معالي وزراء العمل في دول مجلس التعاون، على هامش الاجتماع، على التجربة الإماراتية في التوطين، وتحديداً برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص عبر تقديم حزمة من الحوافز والمنافع للعاملين وأصحاب العمل، إضافةً لتسليح المواطنين العاملين بالمهارات والتأهيل المطلوب للانخراط في هذا القطاع الحيوي بما يخدم رؤية الدولة للخمسين عاماً القادمة.

وزراء العمل بمجلس التعاون
الإمارات
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