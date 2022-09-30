226 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن منظومة التعليم المدرسي في إمارة دبي تواصل تعزيز قدراتها بالتوسع في البدائل والحلول التي تتيح لأولياء الأمور الحصول على أفضل المناهج التعليمية ضمن بيئات تعلم ثرية لأبنائهم في مختلف المراحل التعليمية بدءاً من مراكز الطفولة المبكرة التي وصل عددها في دبي إلى 226 مركزاً تستقبل في مجملها أكثر من 20 ألف طفل ينتمون إلى 58 جنسية وثقافة متنوعة.

وأظهر إنفوجرافيك صادر عن الهيئة بعنوان «محطات.. أبرز ملامح قطاع الرعاية والتعليم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة بدبي» أن حوالي 70% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم من 2- 4 سنوات، ما يعكس جاذبية قطاع الطفولة المبكرة كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة من نمو أطفالهم.

إلى ذلك، أطلقت «هيئة المعرفة والتنمية البشرية» خدمة جديدة تتيح لأولياء الأمور البحث عن مراكز الطفولة المبكرة المعتمدة في دبي بحسب الموقع الجغرافي، وذلك من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوفر على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية. وقال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تنمية شغف أطفالنا وحبهم للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة يعد جزءاً لا يتجزأ من مستقبل دبي».

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 13 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً. ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في حوالي 177 مركزاً للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 12 مركزاً يطبق منهاج مونتيسوري، و7 مراكز تطبق المنهاج التعليمي الدولي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC)، فضلاً عن 5 مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، و5 مراكز تطبق منهاج أونتاريو.