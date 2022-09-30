تعاون بين النيابة العامة و«الوطني للتأهيل» في مكافحة المخدرات

أبوظبي (وام)

بحثت النيابة العامة مع المركز الوطني للتأهيل، سبل تنمية آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وترسيخ أهمية مفهوم التأهيل والوقاية من المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، سعياً لتحقيق التكامل في مواجهة هذه الآفة.

جاء ذلك، خلال استقبال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، في مكتبه بأبوظبي، الدكتور عارف الشحي، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، حيث تناول اللقاء الذي حضره المستشار سلطان الجو، القائم بأعمال المحامي العام الأول، وطارق النقبي، رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهتين لتحقيق الريادة والتميز في مكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من مخاطرها، إلى جانب تحقيق الاستثمار الأمثل من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة لدولة الإمارات في مجال مكافحة المخدرات، ولا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي يتميز بالمرونة في التطبيق، ويساهم بدور مهم في دعم برامج التأهيل والعلاج.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة كافة، المحلية والاتحادية، بهدف تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، مشيراً إلى الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال مكافحة المخدرات على الصعيد المحلي أو الدولي، عبر تبني استراتيجيات عمل شاملة للتصدي لهذه الآفة ومعالجة آثارها الهدامة من مختلف الأبعاد الأمنية والاجتماعية والصحية، إلى جانب إطلاق العديد من البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات والتحديث المستمر للقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة هذه الآفة.