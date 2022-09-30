الشارقة تكثف الاستعداد لموسم الشتاء

الشارقة (الاتحاد)

ترأس العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، والحفاظ على سلامة مرتادي المناطق البرية التي تقع ضمن مناطق الاختصاص.

وناقش الاجتماع جاهزية إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالتعاون مع عدد من الإدارات لاستقبال موسم الشتاء، بتوفير كافة التدابير الأمنية بالمناطق البرية، إلى جانب تكثيف الدوريات على المداخل والمخارج المؤدية إلى المناطق البرية، وتكثيف التواجد الأمني واستخدام طائرة «درون» لرصد المخالفات وبث الرسائل التوعوية للجمهور، تماشياً مع الهدف الرامي لتوفير أكبر قدر من السلامة لمرتادي هذه المناطق بالإمارة.

وأعرب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة عن شكره للجميع، وموجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة التي تتماشى مع التوجيهات والتعليمات بهدف حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.