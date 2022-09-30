أمطار متفاوتة الشدة بمناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة اليوم، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، حيث تكونت سحب ركامية، صاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والداخلية، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والانزلاقات، والابتعاد عن تجمعات المياه، والقيادة بحذر أثناء هطول الأمطار. وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم في سيح السلم (دبي) وبلغت 41.4 درجة مئوية الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وشملت مناطق هطول الأمطار صاع وخطم الشكلة والشويب وأم غافة والسلامات والروضة في العين، كما شهدت منطقة الظفرة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة علي يو النظرة، وغرب بوحصا، كما هطلت على طريق مليحة كلباء في الشارقة، وشوكة برأس الخيمة، وذلك حتى الآن. وساد اليوم طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو بوجه عام - مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، صحو بوجه عام، مع وجود فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.