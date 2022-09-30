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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
30 سبتمبر 2022 19:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا وجنوبا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة الغبار نهارا. وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 05:22 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 23:01. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والمد الثاني عند الساعة 02:14 والجزر الأول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:56. 

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المصدر: وام
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