برعاية سيف بن زايد.. شرطة أبوظبي شريكاً استراتيجياً لمعرض آيسنار 2022
برعاية سيف بن زايد.. شرطة أبوظبي شريكاً استراتيجياً لمعرض آيسنار
30 سبتمبر 2022 15:39
وقعت مجموعة /أدنيك/ اتفاقية شراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر /آيسنار أبوظبي 2022/ الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وينظم بالتعاون مع وزارة الداخلية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.
تسهم الاتفاقية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا لاستقطاب صناع القرار والخبراء العالميين في مجال الأمن الدولي ودرء المخاطر، وترسيخ مكانة الحدث كأبرز المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال الحيوي والمهم.
من جانبه، قال سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي:" إن معرض آيسنار أبوظبي يجمع الخبراء والمختصين في مجال الأمن الوطني لرسم ملامح جديدة للعالم يميزها التواصل والأمان، ويسرنا أن نكون شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يشكل فرصة للتواصل ومناقشة الأفكار ومشاركة التجارب حول أفضل الممارسات لتطوير القطاع، وتوطيد العلاقات بين العاملين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني وإتاحة الفرصة لإقامة علاقات تعاون جديدة بين مختلف الجهات المعنية من دول العالم كافة". وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:"سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لدعم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر /آيسنار أبوظبي 2022/، والذي يقدم لجميع الجهات المعنية والعارضة المحلية والعالمية فرصا مثالية لعقد الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار وتعزيز الريادة الفكرية ونقل المعرفة المتطورة وتوطينها، وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي".
وأضاف:" نتطلع من خلال شراكتنا إلى تعزيز مكانة المعرض على الساحتين الإقليمية والعالمية كأهم معرض في مجالي الأمن الوطني والسيبراني، وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم دوره استثنائية تواكب المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة لأكبر الفعاليات في العالم، وتتماشى مع الدور الحيوي لمجموعة أدنيك في رسم مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات".
ويشهد الحدث عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة و يوفر فرصا مثالية لتعزيز الأعمال وتكوين شبكة من العلاقات والشراكات بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في العديد من المجالات بما فيها الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية. و يستضيف المعرض في نسخته لهذا العام أكثر من 23 ورشة عمل رفيعة المستوى، ستركز على 3 محاور رئيسية، ويشارك فيها صناع قرار، وقادة فكر، وكوكبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتقديم الرؤى الجديدة حول عدة قضايا وموضوعات مهمة، بما فيها مستقبل العمل الشُرطي، والذكاء الاصطناعي إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
ويُمثل معرض آيسنار أبوظبي 2022 فرصة مثالية للبحث في التحديات بشكل معمق واستكشاف الحلول التكنولوجية الجديدة وأفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتنامية التي تُواجهها المجتمعات الإنسانية. و يتضمن المعرض أيضاً العديد من فعاليات التواصل بين الشركات، ويشتمل على برنامج شامل من المبادرات المبتكرة التي تعزز مكانته باعتباره الأكثر أهمية للجهات المعنية في مجال الأمن الوطني و السيبراني، ويرسخ دوره المهم والفاعل في إتاحة الفرصة لعقد الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية ونشر الوعي العام في القطاع.