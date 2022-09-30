"التنمية الأسرية" تطلق ورشاً للتوازن بين الأسرة والعمل
"التنمية الأسرية" تطلق ورشاً للتوازن بين الأسرة والعمل
30 سبتمبر 2022 14:22
تعمل مؤسسة التنمية الأسرية ضمن خدمة التوازن بين الأسرة والعمل على تنفيذ عدد من الورش، لتمكين المرأة من التخطيط للحياة السليمة والعمل على قيادتها ذاتياً، ورفع قدراتها وصقل مهاراتها لتحديد أولويات العمل والأسرة، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الأسري وذلك سعياً منها لتعزيز التوازن وتحقيق السعادة لجميع أفراد الأسرة والمجتمع .
وتتناول ورش التوازن بين الأسرة والعمل عدداً من المواضيع المجتمعية التي تخدم الأفراد وتشجعهم على إتباع الممارسات التي تحقق لهم التوازن في جميع مجالات حياتهم الاجتماعية والمهنية منها ورشة: "اكتسب مهارات التوازن بين الأسرة والعمل، الذكاء العاطفي مفتاح التوازن، وحدد أدوارك الأسرية ومهامك الوظيفية".
وذكرت المدربة سلمى صياح المنصوري خلال ورشة " اكتسب مهارات التوازن بين الأسرة والعمل"، أن المشاركات يتعلمن كيفية تحديد الأدوار وفقاً لأولوياتهن، وكيفية اتخاذ قرارات التفضيل بين المهام والأدوار الخاصة بالأسرة والعمل.
وأضافت هناك العديد من الأدوار التي يؤديها الإنسان في مختلف جوانب الحياة، ويعتبر الوعي بالأدوار المختلفة وجوانب الحياة المتنوعة أمراً يجعل الفرد ينظر إلى الحياة نظرة شمولية، وهو ما يساعدنا في تحقيق النمو المتوازن في مختلف نواحي الحياة للوصول إلى النجاح الحقيقي المتوازن.
وأكدت المنصوري على أن الأدوار المطلوبة من كل شخص في الحياة أدوار متكاملة ومترابطة وليست منفصلة، وأدوار المرأة في العمل تجعلها تتعرف على العديد من المتغيرات الاجتماعية، وتكون المرأة أكثر وعياً أثناء تربية الأبناء، كذلك تنمي مهارات التواصل الاجتماعي والتعاطف اللازمة لتربية الأبناء والتي تعتبر هي نفسها اللازمة لتحقيق علاقات عمل جيدة.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية إلى تفعيل مجموعة من الفعاليات ضمن سلسلة البرامج والخدمات التعليمية والتثقيفية والترفيهية المتنوعة التي تحرص على تنفيذها خلال العام، وذلك بهدف تعزيز التواصل الإيجابي وتنمية المهارات الاجتماعية المتنوعة لدى أفراد الأسرة والمجتمع.