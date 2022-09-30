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شرطة أبوظبي تكرم آسيوياً لأمانته بإعادة مال مفقود

شرطة أبوظبي تكرم آسيوياً لأمانته بإعادة مال مفقود
30 سبتمبر 2022 12:05

كرّمت شرطة أبوظبي، شخصاً آسيوياً، تقديراً لأمانته ونزاهته وتعاونه بتسليم حقيبة بها مبلغ مالي إلى مكتب قسم الشرطة السياحية لإعادتها إلى صاحبها.
 
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مشيداً بنزاهته وجهوده المخلصة ‏في خدمة المجتمع، وقدم له هدية شاكراً له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.
 
وذكر مدير قطاع الأمن الجنائي أن هذا التصرف النبيل  يسهم في ترسيخ القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تعزز الأمن والاستقرار بالمجتمع.
 
 وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للتكريم مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الإيجابي الفعال لتعزيز مسيرة الأمن والأمان.
 
حضر التكريم العميد مسلم العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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