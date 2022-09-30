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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بوتسوانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائبه
30 سبتمبر 2022 08:48
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة موغويتسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة موغويتسي اريك ماسيسي.
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