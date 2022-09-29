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إنشاء مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بإمارة عجمان

إنشاء مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بإمارة عجمان
30 سبتمبر 2022 02:07

عجمان (وام)

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أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم /9/ لسنة 2022 بشأن إنشاء مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بإمارة عجمان، يختص بشؤون المتابعة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول تنظيم وحوكمة ملف التعليم الخاص في الإمارة، ومتابعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة بهدف تطويرها والارتقاء بمستواها بما يتناسب مع تطلعات الإمارة والدولة.  وجاء قرار إنشاء المكتب استجابةً للتغيّرات والتطورات المتسارعة في قطاع التعليم، والاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالعلم والتعليم، وإيمانه الراسخ بأهمية التحصيل العلمي والمعرفي لكونه إحدى الركائز الرئيسية لنهضة الأمم وازدهار الدول في مختلف الأصعدة والمجالات، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت التعليم على رأس أولوياتها وأجندتها الوطنية، ودعمته بجهود كبيرة للارتقاء بجودته وتطوير مساراته. كما يعد إنشاء المكتب خطوة ستساهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية رائدة في مجال التعليم الخاص الذي يُعد شريكاً استراتيجياً وداعماً رئيسياً للمنظومة التعليمية بما يقدّمه من خدمات وخيارات متعددة.

40 مدرسة خاصة
تضم إمارة عجمان أكثر من 40 مدرسة خاصة، تقدّم 6 مناهج مختلفة تتنوّع بين المنهج الوزاري والأمريكي والبريطاني والهندي والباكستاني والبكالوريا الدولية، وأكثر من 25 حضانة، تضم تنوعاً كبيراً في جنسيات الطلبة بالإضافة لأكثر من 20 مركزاً ومعهداً للتدريب، وعدد 4 مؤسسات تعليم عال. وتتطلّع إمارة عجمان من خلال مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص إلى رفد قطاع التعليم بمجموعة واسعة ومتنوعة من المدارس والمنشآت التعليمية الخاصة تضبطها لوائح واشتراطات وآليات عمل فعّالة.

عجمان
عمار بن حميد النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
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