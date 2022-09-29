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«جي 42» وحكومة كازاخستان تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي

«جي 42» وحكومة كازاخستان تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي
30 سبتمبر 2022 02:07

أبوظبي (وام) 

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وقعت مجموعة «جي 42»، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أمس مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان، وذلك للتعاون في مجال تبني الجهات الحكومية بالجمهورية للحلول الرقمية المتمثلة في تحليلات البيانات الضخمة، والسحابة، والذكاء الاصطناعي ومختلف التقنيات الرقمية الأخرى. وبموجب التعاون الجديد، ستعمل جي 42 مع الوزارة لاستكشاف سبل استخدام الجهات الحكومية لتحليلات البيانات الضخمة وأفضل ممارسات تعزيز تبني التقنيات الرقمية.
كما سيتطرق التعاون إلى تطوير تقنيات التوأمة الرقمية لعاصمة كازاخستان، أستانا. وسيستكشف طرفا الاتفاقية أيضًا مجالات التعاون فيما يتعلق بتقنية السحابة الحكومية ذات السيادة لاستضافة التطبيقات الحكومية بشكل آمن داخل الجمهورية، بالإضافة إلى توفير حجر الأساس للخدمات المستقبلية وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إمكانات كازاخستان لتصبح مركزًا للبيانات والسحابة في منطقة آسيا الوسطى.  وقع الاتفاقية كل من منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في «جي 42»، وزسلان مادييف، النائب الأول للوزير بوزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان.  كما التقى فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمنصور المنصوري، في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مجالات التعاون والمشاريع المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

الإمارات
كازاخستان
التحول الرقمي
جي 42
مجموعة G42
الذكاء الاصطناعي
الحوسبة السحابية
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