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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون ورئيس وزراء ماليزيا في واحة الكرامة (وام)
30 سبتمبر 2022 02:07

أبوظبي (وام)

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في واحة الكرامة، معالي إسماعيل صبري يعقوب، رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وتجول معاليه في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم. وفي ختام الجولة، قام رئيس الوزراء الماليزي بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات. 
وزار معالي إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء مملكة ماليزيا، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه وفد يضم خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا والوفد المرافق، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة. واستهل معاليه والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث توجه الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم. وتجول معاليه والوفد المرافق يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر. وفي ختام الزيارة، تم إهداء معاليه، نسخة من كتابي «فضاءات من نور» و«بيوت الله» وهما من إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

أبوظبي
الإمارات
خليفة بن طحنون
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