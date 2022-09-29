تكريم الفائزات بجائزة المرأة في التكنولوجيا

الشارقة (وام)

كرمت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، الفائزات بجائزة المرأة في قطاع التكنولوجيا، إحدى الجوائز الدولية المهمة التي تنظم على المستوى العالمي، وعلى مستوى 6 قارات، بهدف الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة في قطاعات التكنولوجيا، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في تطويره وصناعة مستقبله. وتم تكريم الفائزات بالجائزة بحضور حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة ببحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأيومي مور أوكي، المؤسس، الرئيسة التنفيذية لمبادرة المرأة في قطاع التكنولوجيا، ونخبة من أبرز الشخصيات الرائدة من الباحثين والمتخصصين، وعدد من رائدات الأعمال المرشحات لفئات الجائزة من مختلف دول المنطقة.

ونظمت الجائزة في نسختها للمنطقة، ضمن منتدى المرأة في قطاع التكنولوجيا الذي عقد بالشراكة بين مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار في الشارقة، ومبادرة المرأة في قطاع التكنولوجيا، واحتفت بشخصيات نسائية ملهمة واستثنائية، وقصص نجاح متميزة للمرأة.

وفازت بفئات الجائزة الثماني كل من: مبادرة تمكين النساء السوريات بجائزة أكثر مبادرة تأثيراً، وفاطمة عطاونة مدير تنفيذي «سراج» بجائزة أفضل شريك، عايدة قنديل المدير التنفيذي لشركة «My Tendy» بجائزة أفضل شركة ناشئة، وسام سرحان المؤسس المشارك في كوليبري كير بجائزة ID&E Disruptor، وميرنا عارف المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت بجائزة أفضل امرأة قيادية، والدكتورة فاطمة بوثمان الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبد العزيز بجائزة أفضل إنجاز مدى الحياة، وآمنة عثمان شودري خبيرة اقتصادية مالية واستراتيجي بلوكتشين وميتافيرس بجائزة أفضل امرأة في الجيل المقبل للإنترنت «WEB 3.0»، واوديتي شارما المؤسس والمدير التنفيذي لمبادرة «إيليفيت تيك» بجائزة أفضل شابة مؤثرة تحت سن الـ 20.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أهمية دور المرأة في صناعة مستقبل قطاع التكنولوجيا وابتكار الحلول القائمة على العلوم والتكنولوجيا والرقمنة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع التكنولوجي.

وعبّر حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته باستضافة النسخة الأولى من حفل جوائز المرأة في قطاع التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعد علامة فارقة بالنسبة للمجمع لأنه يعكس التزاماً عميقاً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأكد المحمودي أن المنتدى يعكس توجهات وأهداف المجمع في تشجيع المرأة على الانخراط في الأنشطة التكنولوجية الابتكارية. وأضاف أن الكلمات الرئيسة وحلقات النقاش، وفرت مخزوناً غنياً من الأفكار التي من شأنها أن تقطع شوطاً طويلاً في تعزيز مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات والمنطقة. وتناول المنتدى الذي حمل شعار Women in Green، مجموعة من الموضوعات ركزت على الدور الريادي للمرأة في ميادين التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار.