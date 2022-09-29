سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

الشارقة (الاتحاد)

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في دورته الـ11.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في كلمة بهذه المناسبة: «نحتفي اليوم بمؤسسات ومبادرات وشخصيات نجحت في إحداث أثر ملموس في المجتمعات من حولها عبر الاتصال الحكومي، لنجسد المعنى الجوهري لقوة الاتصال الفعّال، وقدرته على تغيير المفاهيم، وصناعة الرؤى، وقيادة التحوّل الإيجابي».

وأضاف:«كل مؤسسة ومبادرة وشخص سيتوج اليوم بالجائزة هو نموذج تفخر الشارقة بتكريمه وتقديم تجربته على المستوى المحلي والعربي والعالمي».

من جانبه، قال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في كلمته: «تمثل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي مظلةً حاضنةً للتجارب الاتصالية الناجحة، محلياً وعربياً ودولياً، فعلى مدار تسع دورات، كرمت أصحاب الأفكار الاتصالية الرائدة والأكثر خدمةً للمجتمعات، وفي كل دورة جديدة، عمقت الجائزة مفاهيم الاتصال الحديث، ورفعت سقف المعايير التقييمية، إدراكاً منها أن الجودة التطبيقية للأفكار والخطط، هي أساس رفاه الإنسان وسعادته».

وكشف رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن توصيات اللجنة التي خرجت بها في هذه الدورة، والتي ارتأت إضافة فئات جديدة للجائزة وهي فئة «أفضل مبادرة ثقافيّة في الاتصال الحكوميّ» و«فئة أفضل اتصال حكومي لدعم العمل الإنساني»، وأن يتم تعديل بعض معايير اختيار الملفات المرشحة من الشركاء لضمان رفع مستوى المشاركات المقدّمة، وإدراج فئة «أفضل صورة في الاتصال الحكومي» ضمن فئات التقديم المباشر، وتطوير مشاركات فئة «أفضل مؤسسة اقتصادية تدعم المشاريع الناشئة» بعد أن تم حجبها هذا العام لعدم استيفائها المعايير الخاصة بالجائزة.

وأوضح الريسي أن الجائزة قدمت هذا العام شكلاً جديداً للمنافسة من خلال فئة «أفضل تحدي لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي»، المخصصة للمشاركين في «تحدي عوالم المستقبل»، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع «حكومة 01» و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، إضافةً إلى «تحدي أفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي» بالشراكة مع جامعة الإمارات.

وألقى عدداً من الفائزين كلمات مختصرة حول أعمالهم الفائزة والتحديات التي واجهتهم مؤكدين على أن الرسالة الصادقة تصل إلى المتلقي بكل تأثير مهما كانت هنالك ظروف وتحديات، كما تخلل الحفل عرض فيلم مرئي حول الجائزة منذ إنشائها.

حضر حفل تكريم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من كبار المسؤولين.