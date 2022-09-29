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فارس المزروعي يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

فارس المزروعي خلال جولته في المعرض (من المصدر)
30 سبتمبر 2022 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 بدورته التاسعة عشرة التي تستمر لغاية 2 أكتوبر القادم.
وتفقد معاليه جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والذي يسلط الضوء على عدد من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز مشاريع الحفاظ على الموروث، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.
واستمع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، من معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إلى شرح موسع حول فعاليات المعرض المتنوعة والشاملة والمرتبطة برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها، فضلاً عن المنصات التراثية والثقافية والفنية المختصة، وما يقدمه المعرض من برامج هادفة. كما اطلع معاليه على منصات الصيد والفروسية والأسلحة المعروضة بأنواعها وأحدث المعدات المتطورة المرتبطة في هذا المجال، إلى جانب منصات المعرض المتنوعة، ومنها: (منصة الاستدامة، منصة تواصل مع الطبيعة والحيوانات، القرية التراثية) وغيرها من المنصات.
وتجول معاليه بين أجنحة الجهات والشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، واطلع على جناح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مجلس أبوظبي الرياضي.

أبوظبي
الإمارات
فارس المزروعي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
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