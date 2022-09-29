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«الاتحاد» تزور مقر «نيويورك تايمز» في مانهاتن

حمد الكعبي ومحمد العلي وراي كروجر مدير تحرير خدمة «نيويورك تايمز» (من المصدر)
30 سبتمبر 2022 02:11

نيويورك (الاتحاد)

في إطار التعاون والشراكة مع الخدمات الإخبارية المتميزة، تحرص صحيفة «الاتحاد» على علاقات متميزة مع الصحف العالمية الكبرى، ومن بينها صحيفة «نيويورك تايمز» العريقة.
وقد قام حمد الكعبي، رئيس تحرير «الاتحاد»، بزيارة مقر صحيفة «نيويورك تايمر» الأميركية في مانهاتن، وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون مع خدمة إخبارية تتميز بالحيوية والراهنية، تبثها صحيفة «نيويورك تايمز»، وتستفيد منها «الاتحاد» في إثراء المحتوى التحريري بتقارير وتحليلات حصرية، تضمن مواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في تقنيات الصحافة، من أجل توعية جمهورها، والاطلاع على التطورات العالمية في المجالات كافة. 
خلال الزيارة، التقى حمد الكعبي مايكل جرينسبون رئيس قسم التراخيص والابتكار في خدمة «نيويورك تايمز»، والذي يقود الجهود الرامية للتطوير المستمر في محتوى الصحيفة الأميركية العريقة. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أطر التعاون بين الصحيفتين، بما يضمن التطوير المستمر للمحتوى، وتقديم خدمة حصرية متميزة لقراء صحيفة «الاتحاد».

  • حمد الكعبي ومحمد العلي في حديث مع مايكل جرينسبون خلال الزيارة (من المصدر)
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شارك في الزيارة راي كروجر مدير تحرير خدمة «نيويورك تايمز»، والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومهرة اليعقوبي رئيسة قطاع «تريندز الإعلامي»، وطلال الحمادي رئيس قطاع الشؤون الإدارية، وريم العبيدي نائبة مدير مكتب تريندز - دبي، ومحمد السالمي رئيس قطاع التدريب والتطوير المستمر. 
وخلال الزيارة، أكد العلي أهمية التعاون مع مؤسسات صحفية عريقة تواكب المستجدات الراهنة على الصعد كافة، وتواكب احتياجات الجمهور بتحليلات موضوعية.

صحيفة عريقة 
تُعد صحيفة «نيويورك تايمز» من أكثر الصحف العالمية تداولاً، وتحتل المرتبة الثانية من حيث التداول داخل الولايات المتحدة، تأسست عام 1851، وحصلت الصحيفة على جائزة بوليتزر 125 مرة. وتتميز الصحيفة بمجموعة من كتاب الرأي الأكثر شهرة في العالم، خاصة توماس فريدمان (عضو مجلس جائزة بوليتزر)، ونيكولاس كريستوف الحاصل على جائزة بوليتزر مرتين، وبول كروجمان الأكاديمي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وأيضاً ديفيد بروكس، وتشارلز بلو، وفرهاد مانجو وبرت ستيفنز، ومجموعة من كتاب الرأي الأميركيين الذين يكتبون بانتظام. يحقق الاشتراك في الخدمة تميزاً لصحيفة «الاتحاد» من حيث نشر آراء لكتاب يحظون بانتشار واسع على الصعيد العالمي، ويقدمون أطروحات متميزة في قضايا عالمية، وتناقش السياسة الأميركية وتأثيرها على التطورات الدولية. 
توفر الخدمة أيضاً صوراً حصرية بجودة عالية لموضوعات متنوعة، تضمن تميزاً للصحيفة في ظل بند حصرية النشر داخل الإمارات باللغة العربية، كما تتضمن الخدمة المحتوى الكامل لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، التي تتميز بطروحات في قضايا علمية مهمة، مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وتقارير مطولة عن قضايا اللاجئين، وبعض الملفات الإنسانية المهمة.

صحيفة الاتحاد
جريدة الاتحاد
نيويورك تايمز
صحيفة نيويورك تايمز
حمد الكعبي
مانهاتن
محمد العلي
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