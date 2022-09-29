«معاً» تنظم جلسة تحت شعار «شاركونا الحوار»

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة المساهمة الاجتماعية «معاً» جلسة نقاشية مفتوحة لأفراد المجتمع والمبتكرين ورواد الأعمال الاجتماعيين والشركات الناشئة في القطاع الاجتماعي، تحت شعار «شاركونا الحوار» لمناقشة موضوع الدورة السابعة من برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية، والتي تحمل عنوان «ريادة الأعمال للمجتمع»، والتي تركز على الابتكار في الحلول المستدامة للتحديات الاجتماعية في مجال المدن الخضراء والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام. تأتي الجلسة النقاشية بهدف تحفيز وإلهام أفراد المجتمع وروّاد الأعمال والشركات الناشئة الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية الأكثر ابتكاراً في مجالات المدن الخضراء والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام، لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة للالتحاق بالدورة السابعة من حاضنة»معاً الاجتماعية.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «تمثل جلسات»شاركونا الحوار«منصة مفتوحة توفرها الهيئة إلى شركائها وأفراد المجتمع ورواد الأعمال ممن يمتلكون أفكار قيد التطوير ويهدفون إلى الانتقال بها إلى شركات ناشئة ذات أثر اجتماعي إيجابي مستدام. هذه الجلسة الجديدة، ستمنح روّاد الأعمال المختصين في مجالات الاستدامة البيئية فهماً أعمق لمتطلبات الدفعة السابعة من حاضنة معاً الاجتماعية».

وقال أحمد الشيباني رئيس قسم تخطيط النقل الشامل في مركز النقل المتكامل: «نبحث على الأثر الاجتماعي الملموس والحقيقي في قطاع النقل المستدام، وهيئة معاً من خلال هذه الجلسة تجمع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لرسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل لأجل المجتمع، وتطوير حلول تواكب طموحنا في هذا المجال الحيوي». وأشار مصطفى محسن مدير إسعاد المتعاملين في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إلى أن الأفكار عندما تطرح تشكل أول مرحلة من مراحل الإنجاز، ومن خلال هذه الجلسة، سيتمكن أفراد المجتمع وروّاد الأعمال الاجتماعيين من تحويل أفكارهم إلى برامج ومبادرات تعزز استدامة النقل في إمارة أبوظبي، ونحن على استعداد لتقديم كافة الدعم لهم من خلال تعاوننا مع الهيئة».