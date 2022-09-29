الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الاختبارات التشخيصية» تنطلق 3 أكتوبر

«الاختبارات التشخيصية» تنطلق 3 أكتوبر
30 سبتمبر 2022 02:11

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق من أبوظبي
ديوكوفيتش يتقدم المشاركين في دوري التنس العالمي

تبدأ المدارس الحكومية بتنظيم الاختبارات التشخيصية للعام الدراسي الجاري في الفترة الممتدة من الثالث إلى العاشر من أكتوبر المقبل. وتستهدف تلك الاختبارات طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وستؤدى في ثلاث مواد هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، من دون التقيد بيوم محدد أو حصة دراسية.
وحدد جدول الاختبارات التشخيصية الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم أن اختبار الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر سيكون مركزياً، وترصد الدرجات آلياً في نظام «المنهل». فيما ينفذ المعلم الاختبار لطلبته في الصفوف من الأول إلى الرابع، ويرصد الدرجات في نظام «المنهل». وأوضحت «تعليم» في تعميمها إلى المدارس أنه لا يوجد مقرر للاختبارات، وإنما الاعتماد على النواتج التعليمية للعام الدراسي السابق من كل صف، باستثناء الصف الأول، حيث يتناول الاختبار المهارات الحياتية المبسطة.
وسيكون الاختبار للصفوف من الأول إلى الرابع ورقياً، وإلكترونياً للطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، على أن يكون الاختبار حضورياً في المدارس لجميع الطلبة. وفي حال غياب الطالب عن الاختبار، يمكن تطبيقه له عند حضوره.
وأوضح الجدول أن درجة الاختبار التشخيصي مستقلة عن درجة الطالب في التحصيل الأكاديمي، وفي حال انتقال الطالب إلى مدرسة حكومية أو خاصة تطبق منهاج الوزارة، يتم التنسيق بين المدرستين لتسليم تذكرة الاختبار، مؤكداً أنه لا يوجد اختبار بديل بعد انتهاء فترة التطبيق.
وشددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على ضرورة حضور معلمي المواد الثلاث التدريب الخاص بالاختبارات التشخيصية، وفق خطة زمنية انطلقت أول أمس، وتنتهي اليوم الخميس. وقد بدأ معلمو اللغة العربية أول أمس، التدريب في الفترة الزمنية من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف ظهراً. وقد خاض معلمو الرياضيات التدريب أمس في الفترة نفسها، ويختتم معلمو اللغة الإنجليزية التدريب اليوم في الفترة من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف.

المدارس الحكومية
مؤسسة الإمارات للتعليم
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
سعيد الهش
دنيا
وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»
اليوم 19:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي
عربي ودولي
زيلينسكي يرد على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:53
مراسم التوقيع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
عربي ودولي
بوتين يوقّع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:29
بوتين يلقي كلمة في الكرملين
عربي ودولي
بوتين يوجه اتهاما للغرب بشأن تسرب "نورد ستريم"
اليوم 18:16
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!
الرياضي
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©