«الاختبارات التشخيصية» تنطلق 3 أكتوبر

دينا جوني (دبي)

تبدأ المدارس الحكومية بتنظيم الاختبارات التشخيصية للعام الدراسي الجاري في الفترة الممتدة من الثالث إلى العاشر من أكتوبر المقبل. وتستهدف تلك الاختبارات طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وستؤدى في ثلاث مواد هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، من دون التقيد بيوم محدد أو حصة دراسية.

وحدد جدول الاختبارات التشخيصية الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم أن اختبار الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر سيكون مركزياً، وترصد الدرجات آلياً في نظام «المنهل». فيما ينفذ المعلم الاختبار لطلبته في الصفوف من الأول إلى الرابع، ويرصد الدرجات في نظام «المنهل». وأوضحت «تعليم» في تعميمها إلى المدارس أنه لا يوجد مقرر للاختبارات، وإنما الاعتماد على النواتج التعليمية للعام الدراسي السابق من كل صف، باستثناء الصف الأول، حيث يتناول الاختبار المهارات الحياتية المبسطة.

وسيكون الاختبار للصفوف من الأول إلى الرابع ورقياً، وإلكترونياً للطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، على أن يكون الاختبار حضورياً في المدارس لجميع الطلبة. وفي حال غياب الطالب عن الاختبار، يمكن تطبيقه له عند حضوره.

وأوضح الجدول أن درجة الاختبار التشخيصي مستقلة عن درجة الطالب في التحصيل الأكاديمي، وفي حال انتقال الطالب إلى مدرسة حكومية أو خاصة تطبق منهاج الوزارة، يتم التنسيق بين المدرستين لتسليم تذكرة الاختبار، مؤكداً أنه لا يوجد اختبار بديل بعد انتهاء فترة التطبيق.

وشددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على ضرورة حضور معلمي المواد الثلاث التدريب الخاص بالاختبارات التشخيصية، وفق خطة زمنية انطلقت أول أمس، وتنتهي اليوم الخميس. وقد بدأ معلمو اللغة العربية أول أمس، التدريب في الفترة الزمنية من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف ظهراً. وقد خاض معلمو الرياضيات التدريب أمس في الفترة نفسها، ويختتم معلمو اللغة الإنجليزية التدريب اليوم في الفترة من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف.