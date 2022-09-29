سفارة الإمارات تجلي رعايا الدولة من ولاية فلوريدا قبيل إعصار "إيان"
وصول مواطنين إلى واشنطن بعد إجلائهم من فلوريدا
30 سبتمبر 2022 00:05
أجلت سفارة دولة الإمارات في واشنطن رعايا الدولة الموجودين في ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن وذلك تحت إشراف معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية بسبب تحول العاصفة الاستوائية "إيان" إلى إعصار شديد القوة يهدد ولاية فلوريدا. وقامت لجنة الطوارئ والأزمات في السفارة، بمشاركة جميع أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية وجهات الابتعاث، بوضع خطة الإجلاء التي تضمنت توفير طائرة خاصة وحجوزات على الرحلات الجوية التجارية لإجلاء رعايا الدولة ومرافقيهم والبالغ عددهم 141 شخصا إلى واشنطن. ومن بينهم 119 شخصا تم إجلاؤهم عبر الطائرة الخاصة و13 شخصا عبر الرحلات الجوية التجارية فيما وصل 9 أشخاص برا إلى واشنطن. ونظمت اللجنة أيضا رحلات جوية تجارية أخرى لإجلاء بعض المواطنين من مدن داخل ولاية فلوريدا إلى ولايات مجاورة آمنة لعدم توفر رحلات جوية إلى واشنطن، بسبب سوء الأحوال الجوية. كما خصصت السفارة فريق عمل لمتابعة أحوال المواطنين ومرافقيهم وتوفير كافة وسائل الراحة والاستقرار لهم خلال فترة وجودهم في واشنطن. في هذا الصدد، قالت شيماء قرقاش نائب رئيس البعثة "تحرص سفارة دولة الإمارات في واشنطن على اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان أمن مواطني الدولة وحفظ سلامتهم خلال وجودهم في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي". وعبرت سفارة الدولة عن تقديرها للدور الكبير والفعال الذى قام به الدبلوماسيون والموظفون في السفارة والملحقيات كافة والدعم اللامحدود من حكومة دولة الإمارات لحماية مواطنيها حول العالم.