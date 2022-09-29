جامعة أبوظبي تكرّم أعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة أبوظبي حفل التكريم السنوي في حرمها الجامعي في أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بالمسيرة المهنية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، حيث احتفلت إدارة جامعة أبوظبي والعاملين بالنجاحات الهامة التي أسهمت في ترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الحفل مشاركة أعضاء الإدارة العليا لدى الجامعة، بما في ذلك البروفيسور وقار أحمد، مدير الجامعة، وسالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، والبروفيسور توماس هوكستيتلر نائب مدير الجامعة، الدكتور حمد العضابي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وكذلك البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير الجامعة المشارك لنجاح الطلبة.

كما حضر الحفل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، والمئات من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين. واستعرض أعضاء الهيئة التدريسية خلال الحفل الإنجازات الرئيسية وشهادات الاعتماد والتصنيفات التي حصلت عليها جامعة أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تواصل جامعة أبوظبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلبة، وتزويد أعضاء الهيئة التدريسية بفرص فريدة لتطوير مسيرتهم المهنية. نحن فخورون بمساهمة زملائنا في تقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى للطلبة، والمشاركة في الأبحاث التي تعزز التخصصات الأكاديمية والتي تعود بأثر إيجابي كبير على المجتمع».