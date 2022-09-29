مؤتمر «معالجة اللغات الطبيعية» في أبوظبي ديسمبر المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية بدورته لعام 2022، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». ويأتي المؤتمر كحدث رائد في مجال معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي؛ إذ تعد معالجة اللغات الطبيعية، التي تنظر في التفاعلات بين أجهزة الحاسوب واللغة البشرية، مجالاً فرعياً من اللغويات وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، ويساعد النظام الآلات على معالجة اللغة البشرية وفهمها حتى تتمكن من أداء المهام المتكررة تلقائياً. ويترأس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونزار حبش الأستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي ورئيس برنامج علوم الحاسوب.

ويعد مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية أحد أبرز مؤتمرين في مجال بحوث معالجة اللغات الطبيعية ذوي التأثير العالي، إلى جانب مؤتمر جمعية اللغويات الحاسوبية. ووفقاً لمحرك «مايكروسوفت للبحث الأكاديمي»، يأتي مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية في المركز الرابع عشر لأكثر المصادر استناداً في مجال علوم الحاسوب منذ عام 2021.

وستشمل نسخة هذا العام من المؤتمر 6 جلسات و22 ورشة عمل، بما في ذلك ورشة عمل حول معالجة اللغة العربية الطبيعية، وورشة عمل دولية حول استخراج النصوص الصحية وتحليل المعلومات، بالإضافة إلى ورشة عمل حول التكنولوجيا المالية ومعالجة اللغات الطبيعية، كما سيعقد على هامشه مؤتمران مشتركان حول الترجمة الآلية وتعلم اللغة الطبيعية الحسابية.

وقال البروفيسور إريك زينغ: « تأتي مشاركتنا، جنباً إلى جنب مع زملائنا في جامعة نيويورك أبوظبي في استضافة حدث بهذا المستوى، تأكيداً على أهمية مساهمتنا ودورنا الجوهري في دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي».