«ألف» تقدم ورش عمل وتدريبات تفاعلية للمعلمين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم، سلسلة من الورش التدريبية في كل من أبوظبي ودبي لمدرسي مادة اللغة العربية في دولة الإمارات تحت عنوان «التمايز في تدريس اللغة العربية وتلبية احتياجات الطلبة»، والتي تستهدف التعريف باستراتيجيات التعليم المتمايز، وكيف تدعم منصات التعلم الإلكتروني التعليم المتمايز في تدريس اللغة العربية، بالإضافة إلى تعريف المعلمين بكيفية استخدام هذه المنصات وتوظيفها في تطوير مستويات الطلبة بمادة اللغة العربية. حضر الورش التدريبية أكثر من 220 معلماً ومعلمة من 81 مدرسة.

وقالت الدكتورة عائشة حسن اليماحي، مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم: «تساهم منصات ألف للتعليم من خلال أدواتها التعليمية النوعية والمتنوعة، في دعم مسيرة التعليم الرقمي ورفد المنظومة التعليمية الرقمية في دولة الإمارات بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق الريادة التعليمية، وجعل عملية التعلم تفاعلية وممتعة، وتقديم تجارب تعليمية إبداعية ومبتكرة تعمل على تحفيز المتعلم وتزويده بمهارات القرن الواحد والعشرين، تماشياً مع رؤيتنا في تصميم تجارب تعليمية رائدة تحول طريقة التعليم والتعلم في العالم بهدف الحصول على نتائج ومخرجات تعلم فعّالة».