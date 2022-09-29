2132 طالباً يزورون «معرض التخصصات»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت «مكتبات الشارقة» فعاليات الدورة الرابعة من «معرض التخصصات»، بمشاركة 2132 طالباً وطالبة من 15 مدرسة حكومية وخاصة، والذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، إلى جانب الأفراد المهتمين بالدراسة في دولة الإمارات. واستضاف المعرض 17 جامعة وكلية ومعهداً بالدولة، تمثل مختلف التخصصات الأكاديمية، للإجابة عن تساؤلات الطلبة حول طبيعة فرص العمل المرتبطة بالتخصصات مستقبلاً. وتضمنت الفعاليات على مدار يومي المعرض محاضرات ألقاها عدد من الاستشاريين الأكاديميين، الذين ركَّزوا على أبرز التحديات التي قد تواجه الطلبة في اختيار التخصص الجامعي الأنسب. وقدّمت الدكتورة فاطمة الغساني المحاضرة الأولى: «الاعتبارات الستة لاختيار التخصص الجامعي»، تحدثت فيها حول ضرورة تحديد رسالة الطلاب في الحياة لاختيار التخصص المناسب، واستعرضت قائمة بأهم عشرة اختصاصات مطلوبة لعام 2030، وعلى رأسها الأمن السيبراني والهندسة الطبية الحيوية.