«بيئة أبوظبي» تجمع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن توفير مجموعة من المجسمات على شكل رقم صفر كبير «بيغ زيرو» «Big Zero» في جميع أنحاء أبوظبي، والتي ستكون بمثابة نقاط مخصصة للجمهور لوضع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها. سيتم وضع المجسمات في مواقع رئيسية في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق، ومواقع الفعاليات الرئيسية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة التي ستقام في الإمارة خلال المرحلة القادمة.

تعتبر مجسمات الـ «بيغ زيرو» جزءاً من حملة الهيئة «معا نحو الصفر»، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي، وستكون هذه المجسمات متحركة، بحيث يسهل نقلها إلى مواقع مختلفة لضمان تغطية إمارة أبوظبي بالكامل.

واستضافت مجموعة «أدنيك» أول ثلاث مجسمات للـ«بيغ زيرو» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، حيث يركز جناح الهيئة المشارك بالمعرض على أهداف حملة معاً نحو الصفر، ودور أفراد المجتمع في دعم الجهود التي تبذلها الهيئة للحد من استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة: «من خلال» حملة معاً الصفر «نحن نسعى لزيادة الوعي البيئي، وتحفيز جميع سكان أبوظبي لينضموا إلينا في تحقيق هدفنا في الوصول إلى الصفر في استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. ولدعم هذا الهدف، سنوفر مجسمات الـ«بيغ زيرو» التي سيتمكن الجمهور من الوصول إليها في المواقع الرئيسية في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث يمكنهم وضع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها. ولقد وقعنا اتفاقية مع شركة متخصصة التي ستكون مسؤولة عن إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة».

وتعتبر حملة «معاً نحو الصفر» إحدى المكونات الرئيسية للسياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في عام 2020، والتي وتتضمن الخفض التدريجي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام. كما تضمنت السياسة فرض حظر على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والذي بدأ تنفيذه في الأول من يونيو 2022.