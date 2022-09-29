بلدية أبوظبي تنظم «هاكاثون الابتكار3»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة المعرفة والابتكار، النسخة الثالثة من مسابقة «هاكاثون الابتكار» تحت عنوان «استخدام تطبيقات الطباعة الثلاثية الأبعاد المستدامة في مدينة أبوظبي»، وذلك على مدى يومين.

وشارك في الدورة الثالثة من المسابقة 5 فرق مختلفة من نخبة طلاب الجامعات والكليات في الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة الطلاب في المبادرات الابتكارية وتطوير مهاراتهم، وكذلك تشجيع الإبداع والتطوير في مجالات البلدية وتطبيقاتها.

واستقطبت المسابقة نحو 30 من طلاب البكالوريوس تخصص الهندسة المعمارية- هندسة المواد- هندسة مدنية، وذلك للتنافس على إنتاج نماذج وتصاميم مبتكرة ومتعددة الاستخدامات تحقق الإضافة الجمالية والوظيفية لمدينة أبوظبي، والإسهام في بناء تجربة جديدة للابتكار، وتصميم تطبيقات ثلاثية الأبعاد لعلاج أبرز التحديات المؤسسية ولتأسيس قاعدة جديدة للطباعة الثلاثية الأبعاد في المدينة تعزيزاً لموقعها الريادي في هذا المجال.

كما تم خلال يومي المسابقة تنظيم العديد من الورش وجلسات النقاش، وتقديم ملخص ونبذة عن بلدية مدينة أبوظبي وموضوع التحدي، وكذلك توزيع وتنظيم الفرق والمجموعات، وعرض المخرجات، بالإضافة إلى اختيار وتكريم الفرق الفائزة بالدورة الثالثة من المسابقة.