«الزارعة والسلامة» تؤكد التزامها بتعزيز كفاءة السلسلة الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها بتعزيز كفاءة سلسلة إمداد الغذاء لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، وذلك من خلال تطوير المنظومة التشريعية، وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في المنشآت الغذائية والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الإرشادية والتوعوية للمستهلكين حول أهمية ترشيد استهلاك الغذاء وتقليل الهدر واتباع سلوكيات إيجابية تساعد على استدامة الأمن الغذائي.

وقال بدر الشحي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الهيئة تعمل على اتباع منهجية متكاملة لمواجهة تحديات الهدر والفقد ومن خلال التركيز على محورين رئيسيين الأول: هو توفير التدريب والتوعية والإرشاد للمزارعين ومنتجي الغذاء حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد في الغذاء، فيما يركز المحور الثاني على الحد من هدر الغذاء من خلال توفير التدريب والإرشاد للمستهلكين والتجار والمنشآت الغذائية، كما تعمل الهيئة على تفعيل الإطار تشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع المبادرة الوطنية للحد من الفقد والهدر على مستوى الدولة «نعمه» بما يساهم في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد.

وأوضح في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية والذي يصادف يوم 29 سبتمبر من كل عام أن الهيئة أطلقت حملة توعوية للحد من هدر الغذاء والمساهمة في إعادة صياغة النمط الاستهلاكي لمجتمع إمارة أبوظبي، من خلال تحفيز أفراد المجتمع على تبني السلوكيات الغذائية الإيجابية، مشيراً إلى أن التوعية تعد من أفضل الوسائل للتأثير في سلوكيات أفراد المجتمع، وذلك من خلال التعريف بأساليب تخزين الغذاء المنزلي بالشكل الصحيح، والتذكير بأهمية عدم الإسراف والتبذير، وتوضيح آداب وسلوكيات التعامل مع الغذاء، وأفضل الممارسات في التسوق وشراء المنتجات والمواد الغذائية.

الجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كانت قد أصدرت 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد تغطي 41 محصول لمساعدة المزارعين على اتباع الممارسات الصحيحة لمعاملات ما بعد الحصاد مما يساهم في زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما أصدرت الهيئة ممارسة رقم/2020 (34) وهي خاصة بإرشادات الحد من فقد الغذاء في المنشآت الغذائية.