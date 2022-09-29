تحديث إجراءات «كورونا» بالجهات الاتحادية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تحديثاً للإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد ـ 19» على مستوى الحكومة الاتحادية، وبناء على التوجيهات الحكومية بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع «كوفيد ـ 19»، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأعلنت الهيئة، عن تعديل الإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، اعتباراً من أمس الأول (الأربعاء)، حيث حددت 4 إجراءات خاصة بالمخالطين والمصابين، فبالنسبة للمخالطين، يكتفي المخالط بالفحص المخبري «بي سي آر» عند ظهور الأعراض، أما بشأن المخالطين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، فيوصى بإجراء الفحص المخبري «بي سي آر» ومتابعة حالتهم الصحية لمدة 7 أيام من المخالطة.

وأكدت الهيئة، أنه تم تقليص فترة العزل للمصابين إلى 5 أيام سواء كان العزل منزلياً أو مؤسسياً، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي.

وأشارت إلى أن نظام المرور الأخضر، تنظمه 3 أمور، تمثل في إجراء الفحص الدوري كل شهر بدلاً من 14 يوماً، للحاصل على التطعيم والمعفي من شروط التطعيم، فيما يتم إجراء فحص دوري كل 7 أيام لغير الحاصل على التطعيم، مشددة على ضرورة التزام الموظفين والزائرين لمقار العمل للجهات الاتحادية بالمرور الأخضر.

ونبهت الهيئة، إلى إلزامية لبس الكمام في المرافق الطبية والمساجد ودور العبادة ووسائل النقل العام، وأيضاً إلزامية لبس الكمام على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة، بينما يكون لبس الكمامة اختيارياً في جميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة. أما بشأن كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة، فيوصى بلبس الكمام في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة. وذكرت الهيئة، أنه تم تعديل الآليات الإلكترونية في نظام بياناتي والإشعارات بما يتماشى مع التوجهات الجديدة، كما تم تحديث لوحة مؤشرات مقاييس مبادرة «تعافي» بهدف تمكين الجهات الاتحادية من تتبع وحصر حالات الإصابة والمخالطة بشكل يومي واتخاذ الإجراءات اللازمة.